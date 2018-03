McCain visita Colômbia para expressar apoio a Uribe O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, chegará na terça-feira à Colômbia para reafirmar seu apoio ao livre-comércio, à luta contra o narcotráfico e ao combate à guerrilha liderado pelo presidente Alvaro Uribe. É a primeira vez que um candidato presidencial norte-americano visita a Colômbia, país considerado o principal aliado do governo de Washington na América Latina num momento em que se destaca a presença dos governantes de esquerda na região. McCain, senador pelo Estado de Arizona que já assegurou a nomeação de seu partido na corrida para a Casa Branca, visitará na terça e quarta-feiras a cidade caribenha de Cartagena, e viajará na quinta-feira para o México. O candidato republicano apóia um Tratado de Livre-Comércio firmado entre Colômbia e Estados Unidos, mas que ainda tem uma pendência de ratificação no Congresso pela oposição dos democratas que exigem mais garantias e uma diminuição da violência contra os líderes sindicais e defensores dos direitos humanos. McCain mantém discordâncias com o seu rival democrata Barack Obama para as eleições de novembro, no tema do livre-comércio. A visita de McCain acontece num momento marcado pela desarticulação de vários cartéis de narcotraficantes e pelas ações contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que tiveram três de seus principais líderes mortos. De acordo com analistas, McCain busca se diferenciar de Obama e mostrar o interesse que terá na América Latina caso seja eleito, apesar de críticas de que a medida não lhe dará votos na corrida pela Casa Branca. Especialistas defendem que com sua visita à Colômbia e México, o candidato republicano também busca explorar a luta contra o terrorismo e a questão da segurança como assuntos importantes para a política internacional norte-americana. "Com a visita, McCain busca se consagrar com um setor do eleitorado latino-americano que admira o presidente Uribe e que está de acordo com o discurso anti-terrorista do presidente Bush", disse Elizabeth Ungar, analista da Universidade de los Andes.