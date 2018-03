Documentos da Embaixada dos EUA em Santiago do Chile, publicados ontem pelo site Huffington Post, revelaram que o republicano John McCain visitou o ditador chileno Augusto Pinochet em 1985. McCain, que criticou Barack Obama por querer se reunir com regimes autoritários sem impor condições, descreveu na época o encontro com o ditador - responsável pela morte de 3 mil chilenos - como "amigável e caloroso".