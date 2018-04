McCain volta atrás em comentário sobre derrota nas urnas John McCain, o pré-candidato favorito do Partido Republicano para concorrer à Presidência dos EUA, retratou-se na segunda-feira à noite depois de ter divulgado um comunicado afirmando que poderia perder o pleito de novembro caso não convencesse os norte-americanos de que o país venceria a guerra no Iraque. "Eu não quis dizer que vou, entre aspas, perder", disse McCain a repórteres dentro de seu ônibus de campanha. "Quis dizer que esse é um assunto importante na cabeça dos eleitores norte-americanos." "Eu não costumo retratar-me a respeito de um comentário", afirmou o senador, que lidera com folga as prévias do Partido Republicano. McCain, um defensor renitente da guerra no Iraque, afirmou horas antes que perderia a eleição presidencial se não convencesse a opinião pública dos EUA de que os militares norte-americanos estavam vencendo o conflito no território iraquiano. A maior parte dos norte-americanos dizem agora que a invasão do Iraque, em 2003, foi uma idéia ruim e desaprovam a forma como o atual presidente dos EUA, George W. Bush, conduziu-a. Os pré-candidatos democratas Hillary Clinton e Barack Obama prometem retirar os soldados norte-americanos de lá caso sejam eleitos. McCain, um ex-piloto da Marinha que foi prisioneiro de guerra no Vietnã, costuma dizer em seus comícios que uma retirada prematura do Iraque equivaleria a uma rendição e daria aos extremistas islâmicos uma vitória sobre a qual poderiam gabar-se. O senador pelo Estado do Arizona criticava a forma com o hoje ex-secretário de Defesa Donald Rumsfeld conduzia a guerra. Rumsfeld perdeu o cargo no final de 2006. McCain diz que o Iraque avançou bastante nas áreas de segurança e estabilidade política desde que os EUA aumentaram, no ano passado, o número de soldados presentes naquele país. Segundo McCain, os militares norte-americanos precisam continuar no Iraque, talvez por até cem anos, uma declaração criticada pelos democratas. O republicano acrescentou que prevê uma queda no número de baixas entre os soldados dos EUA à medida que as forças de segurança iraquianas assumirem responsabilidades maiores. Em seu ônibus de campanha, na segunda-feira, McCain observou que os EUA continuam mantendo soldados no Japão, na Alemanha, na Coréia do Sul e na Bósnia, apesar de não haver mais guerras nesses locais. "Nós sairemos vitoriosos do Iraque e os iraquianos assumirão as suas responsabilidades. Os norte-americanos vão se retirar. Mas os norte-americanos talvez mantenham, como ocorrem em tantos outros países, um acordo para a área de segurança com vistas ao futuro", afirmou. (Tradução Redação São Paulo, 5511 5644-7745)