McConnell diz que não haverá paralisação do governo O líder dos republicanos no Senado americano, Mitch McConnell, afirmou que as batalhas fiscais que podem ocorrer no próximo ano não vão levar a uma paralisação do governo ou déficit nas contas do país. "Não haverá paralisação do governo nem default sobre a dívida nacional", declarou o senador.