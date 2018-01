McDonald´s da Austrália recebem cartas com pó branco Mais de 30 lojas da cadeia de lanchonetes McDonald´s na Austrália receberam hoje cartas suspeitas, algumas delas contendo pó branco, disseram as autoridades do país. As cartas, dirigidas aos gerentes de cada unidade, obrigaram a cadeia a fechar temporariamente vários pontos e a colocar em alerta suas 710 lanchonetes em toda a Austrália. A polícia disse que o alvo da campanha foram as unidades de Sydney, a maior cidade australiana. Os serviços de emergência foram acionados, incluindo a divisão de substâncias químicas tóxicas. Bombeiros e ambulâncias foram enviados aos locais que receberam as cartas. Alguns dos funcionários receberam "tratamento preventivo", depois de pelo menos um empregado ter aberto um envelope. A polícia confirmou que as cartas foram enviadas a laboratórios para serem examinadas.