McDonald´s deixa a Bolívia A cadeia de lanchonetes norte-americana McDonald´s encerrará suas operações na Bolívia neste domingo por causa do "retorno pouco relevante com relação à magnitude do investimento", disse neste sábado o empresário Roberto Udler, proprietário da franquia boliviana. As lojas, que funcionavam desde 1998 em três cidades, a capital La Paz, Santa Cruz e Cochabamba, deixarão mais de 300 desempregados. Na noite deste sábado, longas filas se formaram nas lanchonetes, com muitos bolivianos lamentando a saída do McDonald´s do país. O fim das operações da companhia ocorre dois meses depois de a cadeia de pizzas Domino´s, também norte-americana, ter se retirado do mercado boliviano. A central nos EUA do McDonald´s está suspendendo seus serviços em 175 lojas de 10 países, como parte de uma política de redução de custos.