McDonald´s do Japão suspende venda de Chicken McNuggets O McDonald´s suspendeu as vendas do popular Chicken McNuggets em 90% de suas 3.800 unidades instaladas no Japão por causa de uma epidemia de influenza aviária em granjas dos Estados Unidos. A decisão foi tomada depois que o governo japonês manteve o embargo a todas as importações de carne de frango dos estados norte-americanos da Virgínia, Pensilvânia e Maine. A maior parte da carne usada pelo McDonald´s Japão é fornecida por produtores da Virginia. De acordo com o porta-voz da companhia no Japão, Kenji Kaniya, a medida é preventiva já que não há registro de que carne contaminada tenha sido exportada para o país. As vendas do produto serão retomadas assim que um fornecedor alternativo for encontrado, o que deve ocorrer até o final do mês. A doença, também conhecida como gripe, normalmente não ameaça a saúde humana. Mas um vírus similar ao que está provocando a epidemia nos EUA cruzou a barreira das espécies em 1997 provocando a morte de seis pessoas e a contaminação de outras dezenas em Hong Kong. Na época, todo o plantel de aves do território - 1,4 milhão de animais - teve que ser sacrificado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a doença só pode ser contraída através do consumo de carne crua. O episódio é o segundo a abalar a cadeia norte-americana no país nos últimos meses. No final do ano passado, as lojas japonesas viram suas vendas despencarem depois que o governo anunciou a descoberta de três casos da doença da vaca louca no país.