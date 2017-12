McDonald´s doa US$ 2 milhões a vítimas de atentado A rede de lanchonetes McDonald´s anunciou hoje que doou US$ 1 milhão para ajudar no socorro às vítimas e desabrigados dos atentados terroristas nos EUA. Além disso, a fundação Ronald McDonald´s doará mais US$ 1 milhão. A rede oferece ainda comida de suas lanchonetes às equipes de busca e socorro, que vasculham os escombros em busca de sobreviventes. Na área do World Trade Center, dois caminhões da empresa circulam entre as equipes para distribuir comida. O McDonald´s também envia sistematicamente cookies e sucos prontos para vários centros de doação de sangue em todo os EUA. A empresa ressaltou que todas as doações feitas durante este mês serão enviadas para a Cruz Vermelha dos Estados Unidos e informou que todos os membros da corporação estão profundamente abalados, mas unidos, assim como todo povo norte-americano.