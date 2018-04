McDonald'S encara crise com criação de 10 mil vagas na China

A cadeia de fast-food McDonald's anunciou que abrirá 175 restaurantes na China, o que criará dez mil novos postos de trabalho, informou nesta quinta-feira o jornal local Xin Beijing. Segundo a empresa, apesar da crise global, o McDonald's decidiu lançar na China o que é seu maior plano de expansão em um país já feito pela rede. "A medida dará maiores oportunidades de cooperação com a indústria alimentícia chinesa", disse o chefe executivo do McDonald's na China, Jeffrey Schwartz, citado pela agência de notícias Xinhua. A cadeia, com mais de 1.050 restaurantes em cidades chinesas, também anunciou que reduzirá o preço de vários de seus produtos nos estabelecimentos do país asiático. Segundo Schwartz, muito deles chegarão a ser mais baratos em comparação com "uma década atrás". Em 2008, o lucro da cadeia no mundo foi 80% maior que em 2007, algo que a empresa atribui ao fato de que seus restaurantes sejam vistos como uma alternativa a outros estabelecimentos em tempos de crise econômica. Na China, o McDonald's enfrenta a dura concorrência do KFC, outra das grandes multinacionais do setor, que abriu seu primeiro restaurante no país asiático cinco anos antes (em 1987) e é mais popular entre os consumidores chineses.