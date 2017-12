McVeigh aguarda execução com ´calma´ Timothy McVeigh aguarda com "calma" pela execução, marcada para as 8 horas locais (9 horas, em Brasília), segundo seus advogados. Rob Nigh e Nathan Chambers, os advogados que defenderam McVeigh, se encontraram com o cliente por duas horas no domingo. "Ele está calmo", disse Nigh. "Francamente, ele está pronto para morrer." As autoridades norte-americanas informaram que McVeigh pediu sorve de chocolate com menta para sua última refeição. McVeigh, de 33 anos, é um ex-soldado condecorado da Guerra do Golfo e o responsável pelo maior ato de terrorismo da história dos Estados Unidos: em 19 de abril de 1995, ele enviou um caminhão-bomba contra o edifício federal Alfred P. Murrah, em Oklahoma City, causando a morte de 168 pessoas, entre elas 19 crianças.