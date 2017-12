McVeigh é levado para cela perto da sala da morte Terre Haute, EUA O terrorista norte-americano Timothy McVeigh foi transferido hoje para uma cela próxima à câmara onde receberá, nesta segunda-feira, uma injeção com uma solução letal na penitenciária de Terre Haute, no Estado norte-americano de Indiana. De acordo com um comunicado da Agência Federal de Prisões, o terrorista de Oklahoma City cooperou e não houve incidentes durante a tranferência. McVeigh, de 33 anos, deve ser executado às 8 horas local (9 horas horário de Brasíia). Será o primeiro sentenciado a ser submetido à pena máxima pela justiça federal desde 1963. Os outros condenados à pena de morte no período foram sentenciados por sistemas judiciais estatais. Ontem, em Washington, foi apresentada uma apelação à Suprema Corte para que a gravação em vídeo da execução de McVeigh fosse autorizada, um recurso utilizado para retardar a aplicação da pena. O Departamento de Justiça se opôs à ação em um documento enviado à Suprema Corte ontem mesmo. Hoje, o secretário-geral da presidência, Andrew Card, disse que o governo esperava que não houvesse apelação de último momento. "Acreditamos que a sentença de McVeigh será cumprida. É uma tragédia terrível e ele é um indivíduo patético", afirmou. O advogado de McVeigh, Nathan Chambers, afirmou, depois de conversar com seu cliente: "Ele lamenta que tenham morrido 168 pessoas", mas que de seu ponto de vista, em busca de seu objetivo, "era necessário". McVeigh selecionou cinco pessoas para presenciarem sua execução. São eles: Lou Michel, um jornalista do Buffalo News; os advogados de defesa Rob Nigh e Nathan Chambers; Cate McCauley, uma colaboradora dos advogados; e o escritor Gore Vidal. Na sexta-feira, Vidal anunciou que não assistirá a execução. Funcionários do sistema penitenciário federal afirmaram que não será permitido a McVeigh selecionar um substituto porque a lista deve ser apresentada 30 dias antes da execução.