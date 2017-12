McVeigh não apela e se prepara para morrer Timothy McVeigh, responsável pelo atentado de Oklahoma City, abandonou nesta quinta-feira todos os esforços legais para adiar sua execução e prepara-se para morrer pelo maior ataque terrorista da história contra um alvo dentro dos Estados Unidos. A decisão de McVeigh foi tomada minutos depois de ele ter tomado conhecimento de que um painel de três juízes da 10ª Corte Federal de Apelações rejeitou o recurso apresentado por seus advogados para que a execução fosse adiada, alegando que a defesa "fracassou ao tentar demonstrar bases substanciais" para justificar a hipótese de a execução não ser realizada na próxima semana. Ela ainda tinha a opção de pedir uma audiência com o quadro completo do tribunal de apelações ou levar seu caso diretamente à Suprema Corte dos Estados Unidos. McVeigh, de 33 anos, será morto com uma injeção letal na próxima segunda-feira, na Penitenciária Federal de Terre Haute, Indiana. O secretário de Justiça dos EUA, John Ashcroft, emitiu um comunicado em Washington no qual diz: "A decisão tomada hoje pela 10ª Corte Federal de Apelações foi tomada em favor da justiça. Timothy McVeigh é responsável pelo assassinato brutal de 168 pessoas, inclusive 19 crianças, e agora a justiça será feita." McVeigh também se negou a fazer um pedido de clemência ao presidente George W. Bush, informou o advogado Rob Nigh. "Acho que sua decisão é clara. Ele aceita isso com muito mais serenidade do que seus advogados, com certeza", disse Nigh. De acordo com ele, agora McVeigh prepara-se para ser executado por injeção letal em Terre Haute. "Há familiares e amigos dos quais ele quer se despedir. A introspecção e a preparação psicológica pela qual ele tem de passar só é sabida por ele ou por pessoas na mesma situação." Nesta quinta, um painel de três juízes da 10ª Corte Federal de Apelações analisou os argumentos da defesa durante todo o dia e emitiu seu parecer sem realizar nenhuma audiência oral. Os advogados diziam precisar de mais tempo para que documentos recentemente divulgados pudessem ser revisados. Mais cedo, o advogado Chris Tritico comentou que a defesa sustentou que o juiz federal Richard Matsch utilizou um padrão equivocado ao decidir, nesta quarta, que era procedente a execução na próxima semana. "Tudo o que estamos pedindo é tempo para fazer o que necessitamos fazer", acrescentou. McVeigh, autor do atentado à bomba ao prédio federal Alfred P. Murrah, em Oklahoma City, no qual 168 pessoas morreram em 19 de abril de 1995, teve sua execução marcada para o dia 11. O terrorista foi sentenciado em 1997 por conspiração, uso de arma de destruição em massa e assassinato de oito oficiais de justiça.