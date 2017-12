McVeigh queria matar Janet Reno Timothy McVeigh, condenado à morte pelo atentado de Oklahoma City em abril de 1995, revelou que planejava matar a então secretária de Justiça dos EUA Janet Reno antes de cometer o atentado que causou a morte de 168 pessoas. "Programei, entre outras coisas, uma campanha de homicídios de pessoas particulares, entre elas Janet Reno", disse McVeigh, respondendo por escrito a uma série de perguntas feitas por um canal de televisão. Segundo o terrorista, ele decidiu realizar o atentado de Oklahoma City "porque faria mais sentido", já que atingiria também os agentes federais que em 1993 tomaram parte da operação contra a seita de Waco, no Estado norte-americano do Texas. De acordo com McVeigh, seu atentado foi moral e estrategicamente equivalente aos ataques norte-americanos contra edifícios governamentais na Sérvia, Iraque e outros países". McVeigh, de 32 anos, foi condenado à morte em 1997. Ele nunca apelou à sentença, que deverá ser levada a cabo na prisão federal de Terre Haute, no Estado de Indiana, em 16 de maio.