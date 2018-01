Medellín vira campo de batalha antes de eleições colombianas A cinco dias da eleição presidencial na Colômbia, parte de uma das principais cidades do país, Medellín, converteu-se nesta terça-feira num campo de batalha. Tiroteios entre soldados e milicianos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e do Exército de Libertação Nacional (ELN) deixaram pelo menos oito mortos e 40 feridos. A polícia deteve 14 suspeitos de pertencer aos grupos guerrilheiros. O enfrentamento começou quando cerca de mil soldados do Exército e agentes do Departamento Administrativo de Segurança (equivalente à Polícia Federal brasileira), apoiados por helicópteros, tomaram posições na região oeste da cidade, dominada pelos grupos guerrilheiros. Os milicianos ? o braço da guerrilha nos grandes centros urbanos ? reagiram abrindo fogo com fuzis e outras armas. Entre os mortos estão duas meninas ? uma de quatro e outra de dez anos ?, que foram atingidas dentro de casa pelos disparos indiscriminados. As ambulâncias não podiam entrar nas áreas mais conflagradas, nos bairros de 20 de Julho e El Salado. Em pânico, mulheres gritavam em frente às câmeras de TV para os soldados irem embora. Moradores foram às ruas com bandeiras brancas improvisadas, protestando contra a ação das forças de segurança. A guerrilha marcou na segunda-feira um tento importante na campanha de sabotagem das eleições, com a explosão de um caminhão-bomba numa ponte de Antioquia. O Departamento (Estado), cuja capital é Medellín, é reduto político do candidato favorito à presidência, Álvaro Uribe, defensor de uma ação militar mais firme contra os grupos armados, e acusado de ligações com os paramilitares, que combatem a guerrilha. O atentado deixou 11 feridos e vários desaparecidos. Além de ligar Antioquia e o Eixo Cafeteiro ao centro do país, a ponte, no município de La Pintada, também continha feixes de fibra óptica. A explosão interrompeu parcialmente as comunicações por internet e telefone. Além das ações da guerrilha, há uma greve na estatal Telecom, que ameaça a organização e a transmissão de dados da votação. O chefe da Registradoria Nacional, Iván Duque, encarregado de realizar as eleições, anunciou que, se até o meio-dia desta quarta-feira o conflito trabalhista não estiver resolvido, ativará o "plano B", que consiste em mobilizar as companhias privadas de telefonia fixa, que respondem por cerca de um quarto do mercado, as operadoras de celulares e as empresas de comunicação via satélite para garantir a transmissão dos dados da votação de domingo. Cinqüenta observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA) estão chegando para acompanhar o processo eleitoral. O subchefe da missão, o venezuelano Moises Benamor, disse à Agência Estado que os observadores só se movem pelo país de avião ou sob forte escolta militar. A OEA sofreu um trauma nas eleições municipais de 1997, quando dois observadores ficaram reféns do ELN durante 14 dias. Assim, o organismo não estará representado nas localidades com forte presença da guerrilha. De acordo com a Federação dos Municípios, 204 deles, em 28 Departamentos, estão sob influência ostensiva dos grupos armados. Isso ocorre, em geral, nas áreas rurais dos municípios. A estratégia do governo, nesses casos, é transferir as mesas de votação para as áreas sob controle das forças públicas. As eleições locais de março foram marcadas por denúncias de ações de constrangimento e controle dos eleitores pelos grupos armados. No momento em que o governo colombiano pressiona a comunidade internacional, especialmente a União Européia, para que classifique as Farc como grupo terrorista, o chefe do Alto Comissariado das Nações Unidas na Colômbia, Anders Kompas, entregou hoje ao presidente Andrés Pastrana um relatório responsabilizando as Farc pelo massacre de Bojayá, que deixou 119 mortos e 80 feridos no início do mês. O documento acusa também os paramilitares de envolver a população civil no conflito e o governo, de omissão. Os guerrilheiros lançaram um botijão de gás com explosivos dentro de uma igreja, onde, segundo as Farc, paramilitares se misturavam com moradores desse povoado no noroeste do país, que tentavam se proteger dos combates.