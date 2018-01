Média diária de novos casos da Sars diminuiu na China A China anunciou hoje a ocorrência de 28 novos casos e duas mortes provocadas pela pneumonia atípica em um dia. É o menor aumento de mortes pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) no país desde o início do surto. Na última semana, o número de novos casos diminuiu em relação à média de mais de uma centena de infecções por dia registrada no final de maio e início de abril. A China, o país do mundo mais afetado pelo vírus, onde a epidemia surgiu, registra agora 284 mortes e 5.233 casos de Sars - entre os quais 2.077 já estão curados. Pequim reúne cerca de metade das vítimas mortais (147) e dos casos de infecção (2.437) nacionais.