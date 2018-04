Mediação da Síria e Arábia fracassou, diz líder libanês

A tensão aumentou muito no Líbano, desde meados do ano passado, com o receio de que o Tribunal Especial para o Líbano (STL, na sigla em inglês) da Organização das Nações Unidas (ONU) indicie em breve integrantes do Hezbollah no assassinato do ex-primeiro-ministro Rafic Hariri, morto em 2005. O Hezbollah é apoiado pelo Irã e pela Síria, enquanto o primeiro-ministro, Saad Hariri, é apoiado pela Arábia Saudita e pelo Ocidente. As informações são da Associated Press.