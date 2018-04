Mediador internacional pede cessar-fogo na Síria

Brahimi, enviado especial da ONU e da Liga Árabe para a crise síria, tem cruzado a região com o objetivo de convencer os envolvidos a apoiarem a ideia durante o feriado islâmico que começa na quinta-feira. "Conclamamos o governo sírio a interromper todas as operações militares e pedimos o mesmo para as forças da oposição", disse a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Victoria Nuland.

O cessar-fogo anterior foi interrompido em poucos dias, com os dois lados atribuindo a culpa a outro. O mediador na ocasião, Kofi Annan, renunciou ao posto meses depois. As informações são da Associated Press.