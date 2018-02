Médica com ebola chega à Noruega para tratamento

Uma médica norueguesa, que se infectou com o vírus do ebola quando trabalhava em Serra Leoa, chegou à Noruega e recebe tratamento num hospital da capital do país.

Autoridades não divulgaram detalhes sobre seu estado de saúde, mas disseram que ela está numa ala isolada do Hospital Universitário de Oslo.

Anne-Cecilie Kaltenborn, secretária-geral do Médicos Sem Fronteiras (MSF) da Noruega, disse que a retirada da médica de Serra Leoa foi um sucesso e que levou menos de 48 horas após a descoberta de que ela estava com o vírus, o que aconteceu no domingo.

Kaltenborn disse que a organização, que tem "várias" outras pessoas trabalhando em Serra Leoa, ainda investiga como a médica contraiu o vírus. Ela disse aos repórteres no hospital de Oslo que a família da paciente está na cidade, mas não a identificou ou forneceu outros detalhes. Fonte: Associated Press.