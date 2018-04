Medicamentos estão acabando em hospitais do Haiti Médicos e funcionários encarregados do resgate no Haiti afirmam que o tratamento para dezenas de milhares de haitianos feridos pelo terremoto do dia 12 está esgotando as reservas de medicamentos nos devastados hospitais do país. Fármacos básicos como antibióticos e analgésicos estão com estoques perigosamente baixos em alguns hospitais e clínicas de Porto Príncipe e em zonas da área rural, alarmando os profissionais.