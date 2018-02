Médico de Michael Jackson deve ir a tribunal amanhã

A fonte não revelou qual será a possível acusação contra o médico. Duas fontes do setor de segurança, porém, disseram que os promotores pretendem acusar Murray por homicídio culposo (sem intenção de matar). Esses funcionários também pediram anonimato.

Jackson morreu em 25 de junho, aos 50 anos, em uma mansão no oeste de Los Angeles. A polícia investiga o médico desde então. Murray disse que ministrou uma poderosa dose de anestésico e outros sedativos, para combater a insônia do paciente. O cantor morreu pouco depois, e desde então os investigadores buscam provas para mostrar que o médico foi negligente na administração das drogas. Murray afirma que nada do que deu a Jackson pode ter matado o artista.