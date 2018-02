Médico de Michael Jackson negocia rendição O médico de Michael Jackson, que deve ser formalmente acusado por homicídio culposo pela morte do pop star, está negociando sua entrega às autoridades, informou hoje seu advogado. Um comunicado do advogado Ed Chernoff diz que ele estava negociando a rendição do doutor Conrad Murray com o escritório do procurador distrital, mas ainda não haviam chegado a um acordo. "Quando o acordo for concluído nós informaremos", disse Chernoff. Miranda Sevcik, porta-voz de Murray e Chernoff, recusou-se a fazer comentários.