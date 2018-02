Médico de Serra Leoa contrai vírus Ebola

Autoridades de Serra Leoa informaram neste domingo, 2, que mais um médico do país contraiu o vírus Ebola, o que representa um retrocesso nos esforços para manter a segurança dos profissionais de saúde que atuam na África Ocidental, região mais afetada pela epidemia do vírus mortal.

O homem, identificado como George Godfrey, é o quinto médico a apresentar teste positivo para o Ebola em Serra Leoa. Os outros quatro médicos infectados no país morreram após contrair o vírus, que já vitimou cerca de cinco mil pessoas na África Ocidental.

Segundo o governo do país, Godfrey ocupava o cargo de médico superintendente no Hospital do Governo de Kambia, cidade no norte de Serra Leoa. Após informar que não estava passando bem, o médico foi transferido para a capital Freetown.

Em toda a região, mais de 520 profissionais de saúde foram infectados pelo vírus Ebola, sendo que cerca de metade deles morreram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também neste domingo, o governo da França informou que recebeu um funcionário da Organização das Nações Unidas (ONU), para tratamento em um hospital em Paris. O paciente, que não teve sua identidade revelada, está internado em uma unidade isolada.