Médico de Trump diz que se empresário for presidente, será o mais são da história dos EUA

WASHINGTON - Se for indicado como candidato republicano e posteriormente eleito presidente dos Estados Unidos, o magnata Donald Trump será "o indivíduo mais são já eleito para a presidência", de acordo com declarações feitas pelo médico pessoal do empresário na segunda-feira.

Nos Estados Unidos é habitual que os candidatos publiquem o estado de saúde antes das eleições.

"Ele não teve problemas médicos importantes. Sua pressão sanguínea é incrivelmente excelente. Se for eleito, o senhor Trump, posso dizer sem me equivocar, será o indivíduo mais são já eleito para a presidência", indicou um comunicado assinado pelo médico Harold Bornstein.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Especialista em gastroenterologia, Bornstein trabalha no hospital Lenox Hill de Nova York e é médico de Trump há 35 anos. Antes, ele cuidava de seu pai, Jacob.

De acordo com seu médico, a pressão sanguínea do magnata é de 110/65, uma média melhor do que o habitual que, para uma pessoa sã, se situa em 120/80.

Aos 69 anos, Trump não sofreu nenhum tipo de câncer e só foi operado uma vez, quando tinha 10 anos em razão de uma apendicite.

"As pessoas estão muito impressionadas com a minha resistência física, mas para mim foi simplesmente porque estou fazendo algo que de verdade me encanta. Nosso país será em breve melhor e mais forte que antes", indicou Trump no comunicado que acompanhou seus resultados médicos.

O magnata também atribuiu sua boa saúde aos "bons genes" de seus pais, que "viveram vidas longas e produtivas".

Se for eleito, Trump tomará posse em janeiro de 2017 com os 70 anos já completados, e se transformará no presidente eleito mais velho da história dos EUA, superando Ronald Reagan (1981-1989), que tomou posse com 69 anos. /EFE