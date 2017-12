Médico diz que Talabani deixará o hospital em breve O presidente iraquiano, Jalal Talabani, irá deixar o hospital em breve, disse o médico pessoal do líder do Iraque nesta quarta-feira, 28, mas não divulgou a data exata de sua saída. "O presidente está agora em excelente forma e não tem nenhum problema clínico", disse o médico Yedgar Hishm, em entrevista por telefone. Talabani, foi internado em um hospital especializado em cardiologia de Amã para ser submetido a uma revisão urgente após sofrer uma indisposição no final da noite de domingo, informaram fontes hospitalares. Segundo as fontes, Talabani, de 73 anos, chegou ao aeroporto militar da capital jordaniana e foi imediatamente encaminhado ao Centro Rainha Alia de Doenças Cardiológicas, na Cidade Médica al-Hussein. "A única coisa que impede Talabani de deixar o hospital é o fato de que ele precisa completar o tratamento, e isso acabará rápido", disse Hishmat. Em Bagdá, o porta-voz do presidente, Kamran Qaradaghi, disse que Talabani apresentou uma "clara melhora" e que seu "espírito está alto."