Médico é acusado de abusar de pacientes durante massagens nos EUA

Um médico foi acusado por pacientes de assédio sexual nos Estados Unidos, durante sessões de massagem supostamente realizadas para queimar calorias.

As mulheres disseram a promotores que Arie Oren, 64 anos, utilizava um aparelho eletrônico semelhante a um vibrador durante as sessões, realizadas em sua clínica de controle do peso no subúrbio de Conshohocken, na Filadélfia (Pensilvânia).

As seis pacientes - todas entre 24 e 59 anos - dizem que Oren as pedia para tirar a roupa. O médico também é acusado de beijá-las e de agarrar seus seios.

Segundo uma das pacientes, o médico teria dito que "ter um orgasmo queima 200 calorias". Outra mulher diz ter deixado a clínica depois de Oren ter afirmado que a massagem seria de graça porque ela era "muito gostosa".

Outro relato indica que o acusado prometeu a uma paciente fazer um "tratamento extra-especial" para perder peso. Ele também teria dito a outra mulher: "se você precisar de um homem, eu sou um homem".

Paciente "perturbada"

Os casos teriam ocorrido entre 2008 e dezembro de 2010. Oren começou a ser investigado em setembro do ano passado, depois que uma mulher de 39 anos - "visivelmente perturbada", segundo os promotores - disse ter sido assediada sexualmente em uma sessão.

Depois disto, cinco outras mulheres acusaram o médico, dando relatos "misteriosamente similares", de acordo com a promotoria.

Oren compareceu perante um juiz na última segunda-feira. Ele pagou uma fiança de US$ 100 mil (cerca de US$ 160 mil) e sofreu oito acusações formais de violação sexual e quatro acusações de violação sexual qualificada.

O médico, que tem uma licença para praticar a medicina válida até dezembro de 2012, deverá ter uma audiência preliminar em um tribunal no próximo dia 21. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.