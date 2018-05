Médico é preso sob suspeita de blasfêmia no Paquistão As autoridades paquistanesas prenderam um médico por suspeita de violar a Lei da Blasfêmia do país, segundo informou hoje a polícia. O médico teria jogado fora um cartão de visitas de um homem que tem o mesmo nome do profeta do Islã, Maomé (Muhammad). A Lei da Blasfêmia tem sido amplamente criticada por grupos de direitos humanos, depois do caso de Asia Bibi, uma cristã sentenciada à morte no mês passado por insultar o Islã.