Médico espanhol está em Cuba para tratar de Fidel, diz jornal Um renomado cirurgião espanhol viajou para Cuba para tratar do líder Fidel Castro, informou um jornal da Espanha neste domingo. José Luis Garcia Sabrido, um especialista intestinal, viajou na quinta-feira em uma aeronave fretada pelo governo cubano, de acordo com o jornal da Catalunha El Periódico. O avião carregava equipamento médico não disponível em Cuba caso haja a necessidade de Fidel ser submetido a outra cirurgia, segundo o jornal. Garcia Sabrido realizará exames no líder cubano para ver se ele precisa de nova cirurgia, após passar por uma operação de emergência devido a uma hemorragia no intestino em julho, disse o diário espanhol. Representantes do hospital em Madri onde Garcia Sabrido trabalha não quiseram comentar o assunto. Autoridades da embaixada cubana não estavam imediatamente disponíveis para comentar. Autoridades cubanas afirmam que Fidel Castro voltará à vida pública. Porém, o líder não é visto em público desde 26 de julho, suscitando especulações de que ele está muito doente para governar o país que ele chefia desde a queda do ditador Fulgencio Batista na revolução de 1959.