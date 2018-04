Médico foi único a ver colapso de Michael, indica áudio

No registro, divulgado pelo Departamento de Bombeiros de Los Angeles, um homem não identificado diz ao operador que as repetidas tentativas para reanimar Michael através das técnicas conhecidas como ressuscitação cardiopulmonar (CPR, na sigla em inglês) não tiveram sucesso. Michael foi declarado morto aproximadamente duas horas depois de ter sido levado às pressas para o hospital da Universidade da Califórnia Los Angeles (UCLA). Ele não retomou a consciência desde que passou mal na mansão alugada em que estava, na vizinhança de Holmby Hills. A seguir, alguns trechos do telefonema. As informações são da Dow Jones.

Homem: "Nós temos um senhor aqui que precisa de ajuda e não está respirando. Ele não está respirando e nós tentamos massageá-lo, porém ele não..."

Operador: "OK. Qual a idade dele?"

Homem: "Ele tem 50 anos, senhor."

Operador: "Ele não está consciente, ele não está respirando?"

Homem: "Ele não está respirando."

Operador: "E ele também não está consciente?"

Homem: "Não está consciente, sr."

Operador: "OK. Está bem. Ele está no chão, onde ele está agora?"

Homem: "Ele está na cama, sr."

Operador: "Vamos levá-lo para o chão."

Homem: "OK."

Operador: "Vamos levá-lo para o chão. Eu ajudarei você com a CPR agora. Nós já estamos a caminho. Nós o ajudaremos por telefone. Alguém viu ele?"

Homem: "Sim, nós temos um médico particular com ele, sr."

Operador: "E você tem um médico aí?"

Homem: "Sim, mas ele não está respondendo a nada. Ele não está respondendo à CPR ou nada."

Operador: "Oh, OK. Nós estamos a caminho. Se seu colega está fazendo CPR instruído por um médico, você está com uma autoridade maior que a minha. Alguém mais testemunhou o que ocorreu?"

Homem: "Não. Apenas o médico, sr. O médico é o único aqui."

Operador: "Então o doutor estava aí? Doutor, você viu o que aconteceu, sr.?

Homem: "Por favor..."

Operador: "Nós já estamos a caminho. Somente estou perguntando as questões para os paramédicos enquanto eles estão a caminho."

Homem: "Ele está massageando o peito, porém ele não está respondendo a nada, sr. por favor."

Operador: "Nós já estamos a caminho. Nós estamos a uma milha de distância (1,6 quilômetro). Estaremos aí em breve."

Homem: "Obrigado, sr."