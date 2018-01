Médico italiano vai clonar ser humano O médico italiano Severino Antinori, para desgosto da comunidade científica internacional, não estava brincando quando anunciou há alguns meses que pretendia clonar um ser humano até o fim do ano. Em entrevista ao jornal britânico Sunday Times, Antinori disse ontem que inicia em novembro experimentos com 200 mulheres, voluntárias de vários países, com o intuito de produzir um clone humano. Ninguém sabe onde a experiência será realizada, já que a maioria dos países proíbe esse tipo de pesquisa. O trabalho mais controverso da história da ciência deverá transcorrer, segundo o próprio Antinori, em um laboratório secreto no Leste Europeu ou até a bordo de um navio ancorado em águas internacionais. As chances de sucesso são mínimas. As de desastre, enormes. O consenso da esmagadora maioria dos cientistas, inclusive aqueles que aplicam a técnica em animais, é que a clonagem, independentemente de questões éticas ou religiosas, é perigosa demais para ser testada em seres humanos. Desde a clonagem da ovelha Dolly, em fevereiro de 1997, cientistas já conseguiram clonar vacas, porcos, cabras e camundongos. Mas não ratos, nem coelhos, cachorros, gatos e muito menos macacos. E sempre a um custo de vida elevado.