Médico morre vítima de Ebola em Port Harcourt, centro petrolífero na Nigéria

O porta-voz do Ministério da Saúde, Dan Nwomeh, disse em sua conta no Twitter que o médico havia realizado os primeiros atendimentos a Patrick Sawyer, o liberiano que trouxe o Ebola para Lagos. A morte do médico aumenta para seis o número de morte causadas pelo Ebola na Nigéria.

O número total de casos registrados subiu para 15, disse Nwomeh. Um dos infectados é esposa do médico morto, que demonstra sintomas de Ebola e aguarda o resultado dos exames.

Port Harcourt fica no coração da indústria de petróleo nigeriano, que produz 2 milhões de barris por dia, a maior da África, e é um centro para expatriados que trabalham nas principais petroleiras internacionais.

Nwomeh disse que 70 pessoas que tiveram contato com o médico estão agora sob monitoramento em Port Harcourt.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não ficou imediatamente claro que impacto teria a disseminação do Ebola sobre a produção de petróleo.

(Reportagem de Tim Cocks)