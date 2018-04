Médico não prescreveu Demerol a Jackson, diz advogado O coração de Michael Jackson ainda pulsava e seu corpo estava quente quando seu médico o encontrou na cama, sem sinais de respiração, disse hoje o advogado do médico Conrad Murray à Associated Press. O advogado Edward Chernoff também disse que o médico Murray nunca prescreveu ou deu a Jackson drogas como Demerol ou OxyContin. Ele negou os relatos que sugeriram que Murray deu ao cantor drogas que contribuíram com sua morte.