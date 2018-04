Médico paquistanês é punido por transportar vaca em ambulância

Um médico no Paquistão foi suspenso por usar uma ambulância para levar para casa uma vaca que havia sido comprada em um mercado.

Munir Ahmed Qari usou a ambulância de um centro de saúde rural, nos arredores da cidade de Gujarat, província de Punjab, próxima à fronteira com a Índia.

Ele foi parado pela polícia, no sábado, enquanto dirigia com a vaca no veículo.

A edição de domingo do jornal paquistanês Dawn traz a foto de uma vaca negra com manchas brancas na amarrada por uma corda na parte traseira da ambulância.

Um funcionário do departamento de saúde local, Muneer Ahmad, disse ter ficado estupefato com o comportamento de Qari.

Ele disse que suspendeu o médico e ordenou uma investigação sobre o ocorrido.