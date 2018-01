Médico que tratou Lynch nega que ela tenha sido estuprada Os médicos iraquianos que trataram a ex-prisioneira de guerra Jessica Lynch negaram hoje que ela tenha sido estuprada por seus captores, como afirma uma biografia autorizada sobre a vida da soldado. Embora Lynch diga que não se lembre de qualquer ataque sexual documentos médicos citados pelo livro - I am a Soldier, Too: The Jessica Lynch Story - indicam que ela foi estuprada e sodomizada pelos captores iraquianos. A biografia, que deverá ser lançada na próxima terça-feira, conta a experiência de Lynch entre 23 de março deste ano, quando a divisão dela foi emboscada em Nasiriyah, e 11 de abril, quando ela foi resgatada por tropas americanas e levada a um hospital. Lynch teve vários ossos quebrados. O médico Mahdi Khafazji, cirurgião ortopédico do principal hospital de Nasiriyah, que realizou uma cirurgia de restauração de fêmur em Lynch, disse não ter encontrado nenhum sinal de estupro na soldado. Ele disse também que, depois de um minucioso exame, não foi encontrado traço de esperma em Lynch. Segundo ele, a soldado foi enviada primeiro a um hospital militar e que horas depois foi levada até ele.