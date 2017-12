Médico remove duas manchas do rosto de Bush Um médico removeu duas manchas da têmpora esquerda do presidente norte-americano, George W. Bush, na sexta-feira, 16, informou um porta-voz da Casa Branca, acrescentando que as indicações são de que as manchas são benignas. O procedimento de cinco minutos foi feito no consultório da Casa Branca pelo dermatologista Steve Krivda, do Centro Médico Walter Reed. Exames serão feitos para determinar se as manchas são cancerígenas. Os resultados devem estar prontos até o meio da semana que vem. "Os médicos esperam que as duas manchas sejam benignas", disse o porta-voz da Casa Branca, Scott Stanzel. O procedimento deixará Bush, que recebeu uma anestesia local, com uma ferida por uma semana ou 10 dias. Bush mostrou uma das manchas para seu médico pessoal Richard Tubb, que encontrou a segunda e sugeriu que ambas fossem removidas.