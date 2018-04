Médico-socorrista chega até os mineiros soterrados Às 23h38, as TVs já transmitiam as primeiras imagens da chegada do médico-socorrista Manuel Gonzales até onde estavam os mineiros. No encontro, os trabalhadores parabenizaram os esforços feitos na superfície. Gonzales entrou na cápsula "Fênix 2" e iniciou a descida, às 22h10, dos 622 metros até onde estão os 33 mineiros soterrados há 69 dias, na Mina San José, ao norte do Chile. Gonzales é acompanhado de perto pelo presidente chileno Sebastián Piñera e foi aplaudido pelas pessoas que estavam na superfície, as quais começaram a cantar o hino nacional chileno. Logo que iniciou a descida, a cápsula deu uma leve parada, mas seguiu seu curso. Gonzalez é especialista com 20 anos de experiência em mineração. Na hora do embarque na cápsula, ele ouviu uma mensagem de apoio dita pessoalmente por Piñera. "Todos os chilenos estão com você. Nos vemos aqui em cima", afirmou. Na sequência, uma técnica sugeriu a Gonzales, "imagine que você está na praia". Em seguida, a cápsula foi fechada e iniciou-se a descida.