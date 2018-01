Médicos alertam para possível volta da Sars Autoridades do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos disseram ontem que é possível que o vírus da Síndrome Respiratória Aguda e Grave, a Sars, volte no outono americano. Os médicos e pesquisadores estão trabalhando em novos sistemas de monitoramento e testes para o caso de a chamada pneumonia asiática reaparecer no país. O sistema de monitoramento seria aplicado com mais ênfase em grupos de pacientes com pneumonia e, pela primeira vez, manteria sob vigilância médicos e enfermeiros destes pacientes. O vírus da Sars apareceu pela primeira vez em novewmbro de 2002 na província de Guandong, na China. De lá, espalhou-se por Hong Kong em fevereiro e dali para mais de 30 países. Cerca de de 8.400 pessoas contraíram o vírus em todo o mundo e mais de 800 morreram. Nenhuma destas mortes aconteceu nos EUA. Apesar de a síndrome ter arrefecido em junho deste ano, especialistas vêm alertando sobre um possível retorno da doença com a chegada das estações frias no hemisfério norte.