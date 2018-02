Médicos alertam para risco de epidemias em regiões da China

Os médicos que estão no norte da província de Sichuan, no sudoeste da China, a zona mais atingida pelo terremoto, advertiram nesta quinta-feira, 15, que, à medida que passam os dias, aumenta o risco de epidemias entre os sobreviventes. Em localidades como Dujiangyan e Juxuan, os médicos distribuem entre os moradores panfletos com recomendações para evitar o surgimento de doenças, entre elas recomendo o reforço no cuidado com a higiene, mas a falta de água e a escassez de alimentos dificultam a prevenção. Veja também: Chances de encontrar vítimas com vida na China diminuem Número de mortos pode chegar a 50 mil Chineses no Brasil arrecadam ajuda Mapa da destruição na China Entenda como acontecem os terremotos Vídeo com imagens do terremoto Imagens da destruição O Diário do Povo, voz do Partido Comunista da China, também advertiu hoje do perigo de epidemias, e pediu que as zonas afetadas "intensifiquem o alerta" diante dos problemas sanitários. O surgimento de epidemias só pioraria a situação após o devastador terremoto da segunda-feira e os deslizamentos de terra de dias posteriores, causados pelas fortes chuvas que caíam na zona no momento do terremoto. As equipes médicas trabalham ao máximo para distribuir comida, bebida, roupas, cobertores e tendas aos sobreviventes, mas seu esforço se concentra nas cidades mais acessíveis, por isso, no epicentro do terremoto e em alguns povoados, a ajuda de emergência quase não chega.