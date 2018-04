Médicos amputam perna de Zsa Zsa Gabor

O porta-voz da atriz, John Blanchette, disse que a pressão arterial e o ritmo cardíaco de Zsa Zsa estão normais e que ela descansa confortavelmente. Ele acrescentou que ela ficará no hospital por mais uma semana ou duas e que espera que ela esteja em casa para comemorar seu 94º aniversário no dia 6 de fevereiro.

Os médicos no centro médico Ronald Reagan UCLA disseram que a cirurgia transcorreu bem, mas que o estado da atriz é frágil. Ela teve uma infecção na perna por vários meses e foi hospitalizada no último dia 2 após os esforços para salvar sua perna com antibióticos terem fracassado. As informações são da Associated Press.