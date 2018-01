Médicos argentinos chefiam a cirurgia de Sharon O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, está há mais de três horas na sala de cirurgia do hospital Hadassah Ein Karem onde se submete a uma delicada intervenção cirúrgica após a hemorragia cerebral que sofreu na noite desta quarta-feira. À frente da equipe médica que opera o primeiro-ministro, estão dois neurocirurgiões de origem argentina, Félix Umansky e José Cohen, ambos naturais da província de Rosário, e considerados verdadeiras sumidades em sua especialidade. Fontes do hospital disseram que terminou a "primeira etapa da operação", consistente em frear a hemorragia, e que os médicos prosseguem "com normalidade" seu trabalho. No entanto, a vida do primeiro-ministro segue correndo perigo devido tanto à complexidade da operação quanto às conseqüências da hemorragia cerebral sofrida pelo paciente, o que só se vai saber em alguns dias. Nenhum boletim médico oficial foi divulgado atè o momento. Sharon foi internado às 23h de quarta-feira (19 horas de Brasília) no centro médico, aonde foi levado após sentir-se mal quando estava em seu rancho do deserto do Neguev, a cerce de 100 quilômetros de Jerusalém.