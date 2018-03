Médicos austríacos realizam primeiro transplante de língua Médicos vienenses realizaram o primeiro transplante de língua em um ser humano na história da medicina. A operação foi feita em um homem de 42 anos, cujo nome não foi revelado, que sofria de câncer na língua e no maxilar. A cirurgia, com 14 horas de duração, foi realizada ontem no Hospital Geral de Viena. Segundo a porta-voz do hospital, Karin Fehringer, os médicos removeram o tumor maligno e transplantaram uma nova língua. O paciente está em boas condições de saúde. Não foram fornecidos maiores detalhes.