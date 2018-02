Médicos consideram McCain saudável para ser presidente dos EUA Os médicos do candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, o consideraram saudável o bastante para trabalhar como presidente. A constatação foi feita mesmo com o histórico de saúde do senador, que já sofreu de um câncer de pele, pólipos no cólon, pedras nos rins e tonturas. O político do Estado do Arizona, que faz 72 anos em agosto, e será, se eleito, o presidente mais velho a tomar posse em um primeiro mandato, "desfruta de excelente saúde e mostra energia extraordinária", disse seu médico doutor John Eckstein. "Não vejo nenhuma razão médica ou problemas que possam impedir o senador McCain de cumprir seus deveres e obrigações como presidente dos Estados Unidos", disse em uma declaração. Os registros de saúde de McCain foram disponibilizados pela Mayo Clinic de Scottsdale a um pequeno número de jornalistas. A campanha de McCain organizou a publicação para tentar dar fim às recorrentes perguntas sobre a saúde e sobre a habilidade de lidar com os rigores da presidência. Um resumo dos registros de saúde de McCain diz que ele não tem problemas cardíacos e que ele consegue se exercitar em um nível alto no teste de esteira. McCain fumou dois maços de cigarros por dia por 25 anos até parar em 1980. Os registros mostram que McCain tem dores crônicas no ombro e dores moderadas no joelho por lesões sofridas quando ele foi ferido quando era piloto da marinha e quando passou 5 anos e meio como prisioneiro de guerra no Vietnã. O republicano ainda tem alguns problemas comuns de saúde como pólipos benignos no cólon que foram removidos e pedras nos rins. Recentemente, no dia 29 de março, McCain teve seis pólipos removidos durante uma colonoscopia. Uma cirurgia importante em seu rosto removeu um melanoma em 2000, um câncer de pele que pode ser mortal. A cirurgia deixou uma cicatriz notável e uma saliência na parte esquerda de seu rosto.