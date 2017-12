Médicos de Arafat negam que líder palestino tenha câncer O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, sofre de um pequeno problema estomacal, disseram dois de seus médicos, negando os rumores cada vez mais difundidos que dão conta de doenças muito mais sérias - fala-se, até mesmo, em câncer do estômago. O líder palestino, de 74 anos, vêm dando mostras de estar em más condições de saúde, e assessores falam em uma constipação intestinal. O médico pessoal de Arafat, Ashraf al-Kurdi, e o gastroenterologista Ala Toukan disseram à Associated Press que as informações sobre doenças mais graves são infundadas. Os médicos, que viajaram da Jordânia para o quartel-general do líder na Cisjordânia dia 29 de setembro, mantiveram o diagnóstico: um problema estomacal de pouca importância.