Médicos dizem que 23 morreram em ataques na Nigéria

Uma enfermeira do hospital geral de Potiskum afirmou que 20 corpos estão no necrotério, enquanto os residentes disseram que três outros foram enterrados pelos familiares logo após as explosões ocorridas na cidade, na quinta-feira.

O Boko Haram, cujo nome significa em língua local ''a educação não islâmica é pecado'', luta para impor a lei islâmica no país africano, de maioria muçulmana no norte e preponderância cristã no sul. As informações são da Dow Jones.