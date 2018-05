Médicos enviam remédios a reféns do Taleban Médicos afegãos deixaram ontem numa área combinada com o Taleban remédios para os 21 sul-coreanos em poder do grupo desde o dia 19. Segundo o chefe de uma clínica particular afegã, foram enviados antibióticos, analgésicos e vitaminas. Em troca dos reféns, o Taleban exige a libertação de militantes. Em visita aos EUA, o presidente afegão, Hamid Karzai, descartou, porém, uma troca de prisioneiros. Karzai também declarou que a caçada a Osama bin Laden está longe do fim. ''''Não estamos nem perto dele.''''