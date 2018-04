Médicos na Itália podem delatar ilegais

O governo do premiê italiano, Silvio Berlusconi, deu um importante passo ontem rumo ao controle da imigração ilegal ao aprovar um polêmico projeto de lei que permite aos médicos denunciar estrangeiros em situação irregular. Outra das normas autoriza a criação de "rondas de cidadãos" para controlar a segurança nas ruas. A aprovação do Pacote de Segurança no Senado - por 156 votos a favor e 132 contra - foi duramente criticada pela oposição, que a qualificou como "racista". O polêmico projeto, apresentado pelo partido Liga Norte, da coalizão de Berlusconi, ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados para ser ratificado. A medida modificará o quinto item do artigo 35 do Texto Único Sobre Imigração, aprovado em 1998, segundo o qual o acesso de estrangeiros em situação ilegal a estruturas sanitárias não poderia ser seguido de "nenhum tipo de denúncia às autoridades por parte de médicos". "Somos médicos e não espiões. Estamos desconcertados diante da decisão do Senado", afirmou Kostas Moschochoritis, diretor do Médicos Sem Fronteiras (MSF). Segundo ele, além de violar o direito de sigilo profissional, a norma aumentará os fatores de risco para a saúde coletiva. O MSF ainda afirmou que a medida pode fazer com que imigrantes ilegais que necessitem de cuidados médicos recorram às redes clandestinas e aumentem o problema do sistema de saúde. "O acesso ao sistema de saúde na Itália sempre foi universal, mas a nova filosofia do governo reprime direitos e dificulta a integração", disse Marco Implagliazzo, presidente da Comunidade de San Egidio - entidade que trata de imigrantes. Organizações não-governamentais estimam em 4 milhões o número de estrangeiros na Itália - entre 350 mil e 500 mil estariam sem documentação. Entre outras emendas que foram aprovadas ontem também está a criação de patrulhas de civis para fiscalizar a população. Esses grupos poderão comunicar às forças policiais situações que violem a segurança dos cidadãos, mas não poderão portar armas, como previa o texto inicial. Uma nova medida também prevê pena de até 4 anos de prisão para os ilegais que não obedeceram à ordem de expulsão e fixa entre 80 e 200 a taxa que os estrangeiros têm de pagar para obter ou renovar a permissão de residência no país. Além disso, o projeto estabelece a criação de um registro de moradores de rua - como foi feito no ano passado com comunidades de ciganos. MEDIDAS CONTROVERTIDAS Saúde: Projeto de lei permite que médicos denunciem imigrantes em situação irregular Segurança: Medida prevê criação de patrulhas civis para fiscalizar a população. Grupos informarão as forças policiais situações que violem a segurança dos cidadãos, mas não poderão portar armas, como previa o texto inicial Registro: Emenda estabelece registro de moradores de rua - como foi feito no ano passado com comunidades de ciganos