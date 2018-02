Médicos não têm experiência em obesidade infantil, diz estudo Muitas crianças não recebem atendimento adequado em seus problemas de obesidade por falta de capacitação dos pediatras e outros especialistas para ajudá-las a emagrecer, indicou uma pesquisa realizada em 1999 e que contou com a participação de 940 pediatras, praticantes de enfermagem pediátrica e nutricionistas de todo o país. Enquanto aumentam os casos de obesidade infantil, muitos pediatras e praticantes de enfermagem dizem que necessitam de maior capacitação para ajudar os menores a superarem os obstáculos que as impedem de baixar de peso, como a falta de motivação e problemas com os pais, de acordo com o estudo. A pesquisa é parte de um esforço do Departamento de Saúde Maternal e Infantil dos EUA para aprofundar o exame do crescente problema da obesidade entre as crianças e avaliar a forma pela qual os médicos estão enfrentando o assunto. Dados nacionais indicam que aproximadamente 14% das pessoas de entre 6 e 14 anos têm altos índices de obesidade. A porcentagem representa quase o triplo do observado na década de 60. "Muitos pediatras no país não se sentem seguros de sua capacidade para tratar deste problema, e por isso não o fazem", disse o doutor William Dietz, que presidiu uma comissão designada pelo departamento que iniciou a pesquisa. "É um problema difícil de tratar, principalmente se for cuidado só depois que as crianças se tornam obesas?, disse Dietz, diretor da divisão de nutrição e atividade física no Centro para Controle e Prevenção de Enfermidades (CDC). A maioria dos participantes da pesquisa disse que os problemas de peso em excesso em crianças é um assunto médico sério, que poderia levar a doenças crônicas como a diabetes e problemas cardíacos. Mais de um terço dos pediatras e enfermeiras e quase a metade dos nutricionistas disse que não inicia tratamentos em crianças com excesso de peso se já não tiverem problemas médicos relacionados com a obesidade. A maioria reconheceu ainda que não costuma tratar de jovens que não querem controlar seu peso.