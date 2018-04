Médicos realizam hoje autópsia em Michael Jackson Médicos-legistas vão realizar hoje uma autópsia no cantor Michael Jackson. O astro do pop morreu ontem, em Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de sofrer uma parada cardíaca. Apesar de o resultado dos exames toxicológicos demorar dias ou até semanas para ficar pronto, os médicos anunciarão suas conclusões caso consigam determinar a causa da morte do artista durante a autópsia, disse Jerry McKibben, investigador do Instituto Médico Legal (IML) do condado de Los Angeles. A polícia local anunciou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do cantor. O procedimento é padrão em casos de morte de grande repercussão.