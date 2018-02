Médicos recomendam a Cristina que evite noticiário

Martin Insaurralde, candidato ao Congresso pelo campo kirchnerista, afirmou hoje a jornalistas que os médicos aconselharam Cristina a repousar e "evitar ler os jornais e acompanhar as notícias durante alguns dias". Segundo ele, a intenção dos médicos é evitar que Cristina passe por alguma situação estressante.

Cristina foi submetida no dia 8 à drenagem do coágulo. O hematoma craniano aparentemente foi causado por uma queda sofrida por Cristina enquanto recolhia os brinquedos de seu neto em 12 de agosto.

O período de repouso coincidirá com a campanha para as eleições legislativas na Argentina, marcadas para 27 de outubro. As mais recentes pesquisas de opinião indicam que o campo governista perderá terreno para a oposição. Fonte: Associated Press.