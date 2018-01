Médicos Sem Fronteiras alerta para fome em Angola O grupo de ajuda internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) informou que cerca de meio milhão de angolanos correm o risco de passar fome, em uma das piores crises humanitárias da África em uma década. O MSF fez um apelo por ajuda internacional para alimentar entre 300.000 e 500.000 civis que estão em estado de risco, depois do fim de quase três décadas de guerra civil. Um cessar-fogo, assinado em abril entre a Unita e o governo angolano, permitiu a abertura de passagens de locais anteriormente inacessíveis, fazendo com que centenas de milhares de pessoas procurassem as cidades em busca de ajuda. O novo apelo do MSF repete um que já havia sido lançado pela organização no final de abril.