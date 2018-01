Médicos Sem Fronteiras deixam o Afeganistão A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) torna-se o primeiro grande grupo de ajuda humanitária a abandonar o Afeganistão após a queda do regime do Taleban, dizendo que o governo afegão ignorou provas de que líderes locais estão por trás do assassinato de cinco de seus agentes. A organização, ganhadora de um Prêmio Nobel, também denuncia que os militares dos EUA usam a ajuda humanitária para induzir os afegãos a denunciar terroristas. Segundo a MSF, a prática faz com que todos os agentes humanitários passem a ser vistos como alvos. ?Acreditamos que o clima para ação humanitária independente no Afeganistão, neste momento, simplesmente evaporou?, disse Kenny Gluck, diretor de operações da MSF. O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, disse lamentar a decisão da organização e insistiu que as autoridades seguem investigando a morte dos agentes.